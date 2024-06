L’oro nero conquista New York. "Aceto, ambasciatore nel mondo"

I Consorzi di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, uniti sotto ’Terre del Balsamico’, hanno conquistato anche New York durante il ’Summer Fancy Food Show. "I nostri prodotti sono preziosi ambasciatori nel mondo – dichiara Enrico Corsini – siamo orgogliosi di essere negli Usa per un evento così importante che farà conoscere il valore economico ed anche sociale e culturale delle eccellenze del nostro territorio. La nostra presenza è arricchita anche dall’essere al fianco della Regione e dalla possibilità di fare sinergie con altri consorzi". "E’ un’occasione per confrontarsi con gli addetti ai lavori, far capire la complessità e la preziosità del mondo del Balsamico – gli fa eco Mariangela Grosoli – Gli aceti balsamici di Modena sia Igp che Dop, hanno una matrice comune, la tradizione secolare del territorio unito alla intraprendenza degli imprenditori che hanno saputo sviluppare un comparto che complessivamente produce circa 100 milioni di litri per fatturati e export che sfiorano il miliardo".