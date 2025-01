L’ultimo saluto a Rida e Idris: "Dramma che ferisce la comunità"

Un unico abbraccio, un unico corteo di giovani si è spostato ieri pomeriggio tra Bazzano e Marano per l’ultimo saluto a Idris e Rida, i due amici vittime del tragico incidente avvenuto domenica scorsa a Vignola. Pochi chilometri e un’ora di distanza per le due cerimonie che hanno visto una folla commossa stringersi intorno alle famiglie dei due amici legati da un tragico destino. La prima alle 14.30, per il giovane marocchino Rida Sidrine, 24 anni, si è tenuta al cimitero di Bazzano, all’interno dell’area destinata alle sepolture di religione islamica, la seconda alle 15.30 per Idris Kreshpaj, 18enne di origini albanesi, è stata celebrata con rito cattolico nel cimitero di Marano, comune dove entrambi i due amici vivevano e dove il sindaco Giovanni Galli ha proclamato per ieri il lutto cittadino.

Abbracci, lacrime tra i tanti presenti, giovani ma anche tante famiglie di Marano dove Idris e Rida vivevano nella stessa palazzina. Due famiglie travolte dal dolore più grande, due madri piegate sulla tomba dei loro figli. Domenica sera, 19 gennaio i due ragazzi insieme ad altri tre amici viaggiavano a bordo di un Citroen C3.

L’auto è uscita di strada all’altezza di una semicurva tra Vignola e Marano schiantandosi contro il cordolo di una ciclabile per poi ribaltarsi sull’altra corsia; per Rida e Idriss non c’è stato nulla da fare mentre un altro giovane lotta ancora tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore di Bologna.

"E’ una tragedia che ha sconvolto tutto il nostro paese – le parole del sindaco Galli che ha partecipato ad entrambe le cerimonie – anche in questi giorni continuiamo a dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie di Idris e di Rida e a tutti gli amici di questi due ragazzi, conosciutissimi a Marano, amici dall’infanzia che sono andati incontro ad un destino tragico. Un dramma che rappresenta una ferita ancora aperta per tutta la nostra comunità".

Emanuela Zanasi