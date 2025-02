Lupa avvelenata e morta a Prignano, raccolta fondi per individuare i responsabili

Modena, 25 febbraio 2025 – ll Centro fauna ‘Il Pettirosso’ lancia una raccolta fondi, assieme all’associazione ‘Salviamo gli orsi della luna’, per un riconoscimento economico a chiunque possa dare indicazioni in merito all’uccisione, con avvelenamento, di una lupa, trovata senza vita a bordo strada a Prignano. In una nota, il Centro fauna selvatica spiega: “Si pensava al solito investimento stradale, ma le analisi condotte dal laboratorio hanno rilevato che è stata avvelenata. Lo splendido esemplare ha ingerito qualcosa che non doveva ingerire con elevate dosi di veleno. Costituiamo così un fondo – continua il presidente Piero Milani – per un riconoscimento economico partendo da 4mila euro a favore della prima persona che fornirà alle autorità competenti indicazioni determinanti e utili ad individuare e denunciare chi si è reso responsabile di tale atto”.

Chiunque, fa sapere sempre ‘Il Pettirosso’, può contribuire ad aumentare la sottoscrizione versando in erogazione liberale con la causale ‘Lotta ai veleni in Appennino modenese’, IBAN IT 90 U 02008 12932 000101505546