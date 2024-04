Lutto nel mondo dello sport

Si è spento prematuramente, all’età di 65 anni, Pierluigi Oliviero, storico dirigente sportivo delle terre di Vignola, anche assessore nel suo comune, ma anche presidente del comitato provinciale Uisp di Modena negli anni Novanta, col mandato iniziato nel 1993. Bellissimo il post di ricordo della Polisportiva Olimpia Vignola, che ha citato un suo scritto per ricordarlo: "Divenni presidente del circolo in una stagione difficile – si legge –. Era aperto il dibattito sul superamento delle ideologie tradizionali. Il gruppo dirigente fu in parte sorpreso, ma riuscì a reagire utilizzando la strada di sempre, privilegiare i fatti. Anche nell’epoca degli scontri ideologici basavamo il nostro operare quotidiano sulla condivisione delle azioni, e ricercavamo il consenso con la discussione. Il nostro sport era ‘sport popolare’, il nostro filo conduttore da sempre è stato e sarà il valore della pratica condivisa".

Sentito anche il messaggio di Uisp Modena e della sua presidente Vera Tavoni: "Uisp Modena si unisce al cordoglio per la scomparsa di Pierluigi Olivieri, storico dirigente sportivo, presidente Uisp Modena nel 1993 e fino alla fine degli anni Novanta, nonché presidente dell’Olimpia Vignola, assessore e figura di spicco nel mondo sportivo modenese e non solo. Uisp, con la presidente Vera Tavoni, il consiglio e la giunta, si unisce all’abbraccio per la moglie Gabriella, i figli e i nipoti". Anche l’amministrazione di Vignola ha espresso "sentite condoglianze". Oggi alla Funeral Home Terracielo di Vignola l’ultimo saluto per ‘Olivier’, alle ore 14. Olivieri lascia la moglie Gabriella, i figli Davide e Marcello, con Marcella, e i nipoti Christian e Rachele.