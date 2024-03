Lutto per Andrea: "Era altruista e amato da tutti. Dolore immenso"

"Una persona amata e che sapeva amare, sempre disponibile e affezionatissimo al suo cane, Ciccio". È rotta dal pianto la voce di Ombretta, la sorella di Andrea Tagliazucchi, il 51enne deceduto sabato pomeriggio in un incidente stradale a bordo della sua moto sulla via Giardini. Ombretta ricorda il fratello come "una persona altruista, generosa. Abbiamo vissuto insieme tanto". Mentre è ancora incredula Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaca di Castelnuovo e amica personale di Andrea: "Una persona molto amata in paese, una voglia di vita contagiosa.

Andrea lo conoscevo da bambino, sono molto amica di entrambe le sorelle, e ci siamo sempre frequentati in questi anni".

Andrea aveva cominciato a lavorare rilevando l’attività del padre, deceduto anche lui in bici tanti anni fa, come venditore ambulante di salumi in mercati di alto livello. "In paese gli volevano bene, amava tutti gli animali e come passione aveva la moto. Prima era impegnato anche nei circuiti, so però che negli ultimi tempi praticava questo sport come amatore. Era un tipo sportivo, faceva lunghe camminate, era sempre molto allegro". La vicesindaca ricorda "quando andammo al mare insieme: c’era la mia famiglia con mio figlio, Andrea e la sorella Ombretta con sua figlia. Furono giorni indimenticabili, i bambini erano innamorati di Andrea, li faceva divertire come pazzi, era bravissimo, una persona davvero tanto empatica e gentile".

In lacrime Roberto Trenti, titolare della piadineria di Castelnuovo, amico storico di Andrea, fin dagli anni ’80: "Condividevamo la passione per le moto. Andavamo insieme a vedere le gare e facevamo grandi passeggiate in bicicletta. Ricordo quattro magnifici giorni a Valencia quando siamo andati insieme a vedere la gara di Valentino Rossi. Era una persona sempre col sorriso, con la battuta pronta. È una grandissima perdita per la comunità". Cordoglio anche da parte del sindaco Massimo Paradisi e sgomento "per l’ennesima tragedia sulle strade: in paese c’è grande solidarietà verso una famiglia storica della nostra comunità".

Lo schianto si è verificato intorno alle 15 di sabato pomeriggio sulla via Giardini Nord, in località Stella di Serramazzoni. Le cause sono in corso d’accertamento: a quanto pare Andrea sarebbe scivolato e la moto avrebbe invaso l’altra corsia dove sopraggiungeva un’auto. Andrea lascia una grande famiglia, due nipoti e un pronipote. Ancora da stabilire la data dei funerali. Gianpaolo Annese