Madonna delle grazie, la festa si avvicina Ma la statua è ancora in restauro post-sisma

Si avvicina la solennità della Beata Vergine delle Grazie che verrà celebrata venerdì 8 settembre. Ma quest‘anno la storica, amatissima immagine della Madonna non ci sarà: la scultura è tuttora in restauro, come le altre opere d‘arte che dovranno essere ricollocate in Duomo, e quindi si dovrà attendere ancora qualche settimana prima di poterla rivedere. La statua della Vergine, patrona di Finale, è realizzata in legno a tutto tondo e risale al 1603: come ricordava monsignor Ettore Rovatti nel suo libro "Finale Emilia, mille anni di storia", venne denominata Beata Vergine delle Grazie nel 1631, proprio negli anni della terribile epidemia di peste descritta anche dal Manzoni ne "I Promessi Sposi". La scultura ha attraversato i secoli, abbracciando una diffusa devozione popolare: la Madonna con il suo Bambino benedicente ha uno sguardo affettuoso, popolare "e riporta alla realtà viva della Madre di Cristo", scriveva don Ettore. Da sempre collocata in Duomo, dopo il terremoto del 2012 (da cui si è ‘salvata‘) la scultura è stata trasferita alla chiesa del Seminario.

Nel complesso iter della ricostruzione post sisma del Duomo è compreso anche il recupero delle opere d‘arte, fra cui la statua della Vergine che già la scorsa primavera è stata ‘presa in cura‘ dai restauratori. Il lavoro di pulitura e ripristino non è ancora concluso: in processione, dunque, quest‘anno verrà portata un‘altra immagine. Intanto la parrocchia di Finale si prepara alla festa con un triduo dedicato agli itinerari spirituali. Da martedì 5 a giovedì 7 settembre, verranno raccontati altrettanti santuari del circondario finalese: martedì 5 si parlerà della "Madonnina della Valle" di Bevilacqua in un incontro guidato da don Marco Ceccarelli con la partecipazione di Antonella Fabbri, mercoledì 6 sarà la volta della "Madonna della Pioppa" di Ospitale, presso Bondeno, con don Andrea Pesci, e giovedì 7 il santuario "Santa Maria degli Angeli" in località Obici, con il parroco don Daniele Bernabei.

Venerdì 8 le Sante Messe osserveranno l‘orario festivo: alle 18 la celebrazione solenne, presieduta da padre Orazio Bruno. In serata, nel parco del Seminario, un momento conviviale a cura della Proloco, poi animazioni e il concerto dei Piccoli cantori di Francesco di Ferrara.

Stefano Marchetti