"Mai avuto dubbi, neppure nei momenti difficili"

E’ difficile per mister Francesco Salmi sfuggire ai tanti gavettoni che sul prato di San Damaso i suoi giocatori gli riservano. Il tecnico è stato uno dei grandi protagonisti della scalata, tornato in estate al timone con un solo obiettivo, dopo la doppia delusione di due anni fa, con lo spareggio perso contro il Corticella e i rigori fatali nella semifinale nazionale col Pomezia. "Siamo stati in vetta dall’inizio – le sue prime parole - e bisogna fare i complimenti alle rivali perché fino a domenica scorsa il campionato col Terre a -6 e lo scontro diretto dell’ultima giornata era ancora apertissimo. Il merito è di questi ragazzi, della società e di un gruppo straordinario di staff, sono stati fortunato a lavorare con loro. La società mi ha lasciato gestire e fare la squadra assieme al ds Fantazzi, con piena libertà sul mercato e abbiamo raggiunto lo scopo". Dopo lo 0-0 di fine andata proprio a Castelvetro col Terre di Castelli (6 punti in 5 gare, la striscia meno prolifica della stagione) che aveva avvicinato le rivali era stato mister Salmi a ribadire come non avesse dubbi sul fatto che la Cittadella avrebbe comunque vinto il campionato. "Ci credevo anche dopo quella gara – ribadisce Salmi – e da allora non ho mai avuto dubbi anche nei momenti difficili. Allora venivamo da qualche risultato altalenante e le rivali si erano fatte sotto, ma la squadra proprio in quei momenti ha dato il meglio, basta vedere come si è presentata alla ripresa e che girone di ritorno abbiamo fatto".