’Make Your Impact’ per sostenere progetti che creano benessere

Torna ’Make Your Impact’, il concorso giunto alla sua terza edizione, ideato per supportare e potenziare la capacità degli enti di Terzo Settore della nostra provincia di generare impatto sociale sul territorio e sulle comunità. In particolare, l’iniziativa intende sostenere il consolidamento e il potenziamento organizzativo di imprese e cooperative sociali attraverso la ridefinizione dei processi aziendali, la creazione o consolidamento di nuove

unità organizzative, la trasformazione digitale, la transizione verde, l’ampliamento dei servizi. Il bando è nato dalla volontà condivisa di Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, e i partner AICCON Research Center, Human Foundation, ManagerNoProfit, Confcooperative Terre d’Emilia, Legacoop Estense e Forum del Terzo Settore. Possono partecipare al concorso sia le imprese che le cooperative sociali iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese che presentino, alla data di scadenza del bando, almeno un bilancio approvato. L’iniziativa mira a stimolare i partecipanti alla sperimentazione di soluzioni innovative; l’obiettivo è guidare la transizione verso modelli economici inclusivi, focalizzandosi sui bisogni della comunità, combattendo l’incremento delle disuguaglianze e incoraggiando progetti imprenditoriali che generino un impatto positivo tangibile sul territorio. Gli ambiti di pertinenza dei progetti spaziano dall’istruzione, alla salute all’arte. Per partecipare basterà inviare le proposte entro il 15 marzo 2025 attraverso la piattaforma digitale idea360 messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture ETS. Il bando prevede la selezione di 3 vincitori per i quali è a disposizione un contributo liberale totale di 60mila euro, stanziato dalla Fondazione di Modena. I tre vincitori, inoltre, avranno la possibilità di accedere a un finanziamento UniCredit.