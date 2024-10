Manovra antismog, da oggi tornano i limiti alla circolazione

Torna anche a Modena la manovra antismog prevista dal Piano aria integrato 2030 della Regione che preve limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti, l’obbligo di non superare i 19 gradi per il riscaldamento nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, divieti per gli abbruciamenti. Le indicazioni della manovra antismog regionale, recepite nell’ordinanza comunale, saranno in vigore fino al 31 marzo.

Da oggi, dunque, in applicazione della manovra ordinaria, per tutti i giorni della settimana, escluso il sabato (quando la circolazione è libera), dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina all’interno delle tangenziali sono in vigore limiti alla circolazione per i veicoli a benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 4, gpl/benzina o metano/benzina fino a Euro 1, ciclomotori e motocicli fino a Euro 1.

Oltre ai veicoli esclusi dai limiti, possono circolare liberamente, invece, gli autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (se omologati per quattro o più persone) o almeno due persone a bordo se omologati (per due o tre); gli autoveicoli dotati del sistema Move-in.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade, all’interno dell’anello delle tangenziali, che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere.

Tutte le domeniche, a partire da domenica 6 ottobre saranno domeniche ecologiche con limiti alla circolazione allargati anche ai veicoli diesel Euro 5. I divieti di circolazione sono sospesi nei giorni festivi e, quindi, fino alla fine del 2024, nei giorni di venerdì 1 novembre, domenica 8 dicembre, nei giorni di Natale e Santo Stefano. Con l’obiettivo di ridurre significativamente gli accumuli di polveri sottili, in caso Arpae preveda il superamento dei valori giornalieri di PM10 si applicano anche le misure emergenziali: i giorni di controllo previsti sono lunedì, mercoledì e venerdì, e l’applicazione delle misure emergenziale parte dal giorno successivo (e quindi dal martedì, giovedì e sabato) e fino al nuovo giorno di controllo compreso, segnalandolo sul bollettino di controllo emesso da Arpae e pubblicato sul sito dell’agenzia.