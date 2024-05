Manutenzione e asfaltatura, in programma lavori su due lotti

Proseguono a ritmo serrato i lavori di asfaltatura delle strade cittadine, interventi che non si può dire non abbiano caratterizzato quest’ultimo periodo in cui sono state parecchie le arterie viarie cui è stato messo mano. Ammonta infatti a sei milioni di ‘euro’ il ‘saldo’ di fine legislatura: il conto lo aveva già fatto, attraverso i social, il Sindaco uscente Gian Francesco Menani puntualizzando come quanto investito sulla rete viaria cittadina desse tangibilità "all’impegno profuso dalla municipalità per garantire un ambiente urbano sicuro e funzionale per tutti i suoi residenti e visitatori". Tra le ultime strade asfaltate da metà aprile ad oggi, dopo via Aravecchia, viale della Pace, via Mascagni e via San Prospero, anche via Due Madonne, via San Giorgio e la pista ciclabile che ‘corre’ lungo il marciapiede di via Marini, cui da domani si aggiunge la ‘grande viabilità’. In programma, infatti, ci sono lavori su due lotti: il primo riguarda il tratto di Circonvallazione tra via S.Pietro e via S.Pio X, via Ancora ma anche Via Salvarola, viale San Lorenzo, via De Amicis e via Bologna. Il secondo lotto attiene invece al secondo tratto di via Regina Pacis, quello tra la Pedemontana e via Emilia Romagna, la Pedemontana stessa – tra la Radici e la Circonvallazione – oltre alla già citata via Emilia Romagna. Gli accordi quadro stipulati a suo tempo dall’Amministrazione, infatti "hanno garantito infatti – spiega l’Amministrazione - un programma pluriennale per il miglioramento costante dello stato delle infrastrutture urbane".