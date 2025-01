Manutenzioni stradali, lavori per oltre un milione

La Giunta comunale di Modena, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, ha dato il via libera a due delibere di manutenzioni stradali per un valore complessivo di 1 milione 300 mila euro.

Gli interventi, che saranno programmati per inizio primavera, quando le condizioni meteorologiche consentiranno una migliore resa, riguarderanno da un lato, per un importo di 800 mila euro, la riasfaltatura di una serie di vie dove il manto stradale risulta ammalorato distribuite un po’ su tutto il territorio comunale e, dall’altro, per 500 mila euro, interventi di ripristino della segnaletica stradale.

I due pacchetti di manutenzioni saranno effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore aggiudicato nel 2021 e prorogato per il biennio 2023-2025. A eseguire gli interventi sarà quindi il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.