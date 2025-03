Mc regge un tempo, ora è ultima

Si fa durissima la missione salvezza per il Modena Cavezzo, che subisce la quinta sconfitta di fila in Serie A2 Elite per mano della capolista Saviatesta Mantova. Il 7-1 al PalaCavezzo per i virgiliani matura nella ripresa, dopo un primo tempo in equilibrio sbloccato sul 2-0 solo nel finale da Misael e Wilde, poi nella ripresa Dudu Costa riposta sotto i gialloblù, ma nei 10’ finali la capolista fa valere la sua forza e scappa via con Donadoni, Wilde, Leleco, Misael e Laou. Oltre alla pesante sconfitta la squadra di Checa deve fare i conti anche coi successi di Leonardo e Milano (nello scontro diretto con l’Olimpia Verona) e ora a 4 gare dalla fine è ultima da sola a -3 dalla zona playout.

Le altre: Cdm-Mestre 1-3, Cesena-Elledì 6-2, Milano-Ol. Verona 2-0, Leonardo-Maccan 3-2, l’1/4 Pordenone-Lecco e Altamarca-Rovereto. Clas. Mantova 56, Mestre 55, Maccan 36, Cdm 35, Rovereto * 34, Altamarca * 33, Elledì 32, Pordenone * 30, Lecco * 27, Cesena 25, Leonardo 20, Milano 18, Ol. Verona 17, Modena Cavezzo 15. In Serie C1 nell’ultima ininfluente giornata la Pro Patria già promossa cede 6-3 a Colorno col Parma (doppio Gaglio e Spatari), il Sassuolo già retrocesso batte 7-5 a Palagano il Ponte Rodoni coi gol di Schiavoni (4), Galletta (2) e Pureza. In Serie C2 si ferma in semifinale la marcia dell’Emilia Futsal nei playoff: i gialloneri pareggiano 3-3 alla fine dei supplementari a Reggio col Celtic (gol di Bellucci, Rapini e Roggiani) ma per il miglior piazzamento in campionato sono i reggiani a sfidare il Sant’Agata in finale. In Coppa di Serie D avanzano ai quarti le due modenesi rimaste: lo Sporting Modena sbanca 5-4 Correggio contro la Virtus (2 per Stabile, poi Conte, Diagne e Petronaci), lo Junior Finale piega 4-2 a Massa Finalese il Mac Fondenti grazie a Marino, Ferraiuolo, Rizzo e Pagano.

