Chi ha detto che i camici bianchi non possano anche brillare sotto i riflettori? Domani alle 21 il sipario del Teatro Storchi di Modena si alza su ’Medical Factor – Talenti in Corsia’, uno spettacolo unico nel suo genere che vede protagonisti gli studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Modena e Reggio Emilia, Bologna, Parma e Ferrara.

A condurre la serata, con energia e ironia, è Francesca Mercury, che firma anche la direzione artistica dell’evento. Ospite speciale il cantautore sassolese Nicola Ferrari, che regala al pubblico alcuni brani del suo primo album, ’Again’.

Tredici finalisti, selezionati tra ben 45 candidature, si sfidano sul palco nelle categorie musica, danza e teatro. A valutarli, una giuria d’eccezione con personalità di spicco tra cui Micaela Magiera, figlia della leggendaria soprano Mirella Freni. In palio non solo il titolo di vincitore assoluto della prima edizione, ma anche buoni per acquisti etici, a sottolineare l’anima solidale dell’evento.

La serata, infatti, ha un importante obiettivo benefico: l’intero ricavato viene devoluto ad Aseop Odv per sostenere il progetto “Seconda Casa di Fausta”, struttura di accoglienza per pazienti e famiglie in cura a Modena, che sarà inaugurata il prossimo 24 maggio.

Sul palco anche le voci istituzionali, tra cui il professor Paolo Ventura, presidente del Corso di Laurea in Medicina a Unimore, Erio Bagni, presidente di Aseop Odv, e Antonino Pio Bascetta, presidente nazionale Sism – Segretariato Italiano Studenti in Medicina APS.

’Medical Factor – Talenti in Corsia’ prende il testimone dalle edizioni precedenti di ’Talent Med’ (2019 e 2021) e nasce grazie alla collaborazione tra Aseop Odv e i giovani rappresentanti di Sism Modena.