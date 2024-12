Mense scolastiche, il servizio passa a Cir Food

Tutto, o quasi, pronto, per il passaggio di consegne nella gestione del servizio mensa per le scuole sassolesi. Venerdi, infatti, sarà l’ultimo giorno di scuola, ma anche l’ultimo giorno che vedrà l’attuale gestore, Dussman Service, provvedere al servizio in vista del subentro, dal prossimo 7 gennaio, giorno in cui riprenderanno le attività scolastiche, di Cir Food. L’avvicendamento dà corso alla conclusione del lungo iter che ha visto le due aziende protagoniste di una vertenza – con passaggi tra TAR e Consiglio di Stato - che ha trovato sintesi e composizione lo scorso ottobre, quando sono state concordate la rinuncia consensuale da parte di Dussman Service alla prosecuzione del contenzioso e le modalità di subentro del servizio senza che questo venisse interrotto. Il ‘passaggio di consegne’ avverrà, come detto, nel periodo di chiusura scolastica: si procederà all’effettuazione dei necessari sopralluoghi nelle scuole e alla consegna del servizio alla Ditta Cir food in via d’urgenza entro il prossimo 27 dicembre per consentire alla nuova aggiudicataria di procedere con tutti gli adempimenti necessari al regolare avvio del servizio.

"Durante le vacanze verranno terminati tutti i passaggi di consegna delle attrezzature e i relativi controlli e – spiega l’assessore all’istruzione Maria Savigni - naturalmente i costi per le famiglie rimarranno invariati, così come il menu, il sistema di prenotazione tramite ‘app’ e i controlli sulla qualità del servizio eseguiti da un ente esterno. Tutta la struttura comunale – aggiunge l’assessore - è al lavoro per garantire il miglior servizio possibile".