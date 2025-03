Merce usata sui banchi. Sequestro al mercato

Il mercato del sabato mattina a Formigine è un appuntamento che richiama persone da tutta la provincia. Per mantenerne alto il livello, sono frequenti i controlli che la Polizia locale, spesso sollecitata dagli stessi operatori, riserva alla merce posta in vendita: lo scorso sabato, due titolari di posteggio sono stati sanzionati perchè hanno messo in vendita capi di abbigliamento usati, pratica che è vietata dal Regolamento . La merce è stata ritirata per la soddisfazione dell’assessore al Commercio Corradi Bizzini: "Continueremo a lavorare sull’attrattività e sulla sicurezza dei mercati attraverso un percorso condiviso con tutte le associazioni di categoria".