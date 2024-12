Messa per Focherini: "Salvò oltre 100 ebrei"

Proseguono gli appuntamenti per celebrare l’80° anniversario della morte del Beato Odoardo Focherini, morto il 27 dicembre 944 nel campo di Hersbruck in Germania. Oggi alle 18, in Cattedrale, il vicario generale monsignor Gildo Manicardi presiederà la messa, alla presenza delle autorità civili di Carpi e Mirandola, in rappresentanza delle due città in cui Odoardo e la famiglia Focherini hanno vissuto e che ne mantengono viva la memoria.

Altro evento particolarmente significativo, che mette in luce il martire Focherini come ‘operatore di pace’ che ha donato la sua vita ‘per il ritorno della pace nel mondo’, sarà la celebrazione eucaristica del 1° gennaio, in occasione della 58ª Giornata mondiale della pace. Quest’anno, inoltre, il vescovo Erio Castellucci aprirà l’anno giubilare per la Diocesi di Carpi. Alle 17.45 è prevista una processione con partenza dalla chiesa di Santa Chiara poi l’arrivo in Cattedrale dove, alle 18, si terrà il rito di apertura del Giubileo e a seguire la messa.

Il calendario di iniziative è stato inaugurato lo scorso 22 dicembre con il Concerto di Natale ‘Christmas Roads’, nel Museo diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio, alla presenza di 200 persone che hanno assistito all’esibizione delle tre corali, Armonico Ensemble, CoroinCoro, e Faith Gospel Choir, intervallate dalla lettura di alcune lettere di Odoardo Focherini e della moglie Maria Marchesi, scelte dalla nipote Maria Peri, in un dialogo commovente con parole di fede e speranza.

Odoardo Focherini, carpigiano insignito della prestigiosa “Medaglia dei Giusti”, è una figura luminosa nella storia dell’umanità. Con il supporto del sacerdote Dante Sala, salvò 105 ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio.