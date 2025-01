"Mezzetti ha firmato la lettera. Ma l’ha letta?"

"Sono un po’ spiazzato dal sindaco Mezzetti: la lettera che ho ricevuto sulla tariffa puntuale porta la sua firma quindi sa cosa ha inviato. O è omonimia? Ligio al mio dovere, essendo mia moglie una paziente domiciliare allettata, ho telefonato al numero verde segnalato nella lettera per sapere cosa avrei dovuto fare per lo smaltimento dei pannoloni che ogni giorno (almeno 4 volte) sostituiamo. Secondo il call center che ho chiamato dal prossimo mese di giugno potrò chiedere l’agevolazione per i presidi sanitari. Potrò conferire ben 92 sacchetti all’anno gratuitamente. In parole povere potrò cambiare mia moglie solo 7,67 volte al mese; per il resto potrà starsene sporca oppure dovrò pagare l’extra per il servizio. Ora non esprimo giudizi sul sindaco, ma spero che non debba mai trovarsi nella condizione di assistere un proprio caro paralizzato e sentirsi dire che oltre alle ingenti spese per badanti, pannoloni aggiuntivi e cibo speciale, dovrà anche pagare un extra per smaltire i bisogni corporali del malato.

Maurizio Lauro