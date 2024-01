"Mi piace partecipare al gioco e attaccare la profondità"

Contratto fino al 2026. maglia numero 9. Gliozzi è ufficialmente canarino, Bonfanti va a Pisa e viene salutato dalla famiglia Rivetti: "Auguriamo a lui le migliore fortune, ringraziandolo per tutto ciò è stato vissuto insieme".

Per l’ex pisano, invece, è giunto il momento di tornare in zone già abitate ad inizio carriera con la maglia del Sassuolo dove ha conosciuto anche Paolo Bianco: "Ho giocato con lui nel mio primo anno in prima squadra – ha raccontato ai micfrofoni del club - e si notava una predisposzione per il ruolo di allenatore. Con Gerli e Vaira ho vissuto invece l’esperienza a Siena, un anno molto bello sia personalmente che per la squadra, ho un bel ricordo".

A disposizione per il Brescia, Gliozzi si candida come giocatore con il quale Bianco potrà plasmare un Modena ancora una volta fluido in attacco: "Mi piace tanto legare il gioco – dice il nuovo acquisto canarino, quando c’è l’occasione attaccare la profondità. Riesco ad adattarmi a vari stili, non mi piace stare fermo in un punto e fare la boa. Devo dire che ho seguito tanto il Modena quest’anno, sta facendo un bellissimo campionato a prescindere dalle ultime partite. Avevo tante richieste ma è un po’ di anni che il direttore cerca di prendermi, ora mi ero messo in testa di venire a Modena e ho rifiutato qualsiasi altra richiesta".

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che danno vicinissimo il Modena all’attaccante Soleri del Palermo. Prenderebbe così piede un tentativo di portare una nuova coppia di attaccanti sotto la Ghirlandina, da far ruotare insieme a Strizzolo e Manconi. Da valutare a questo punto la posizione di Diego Falcinelli, che ha il contratto scaduto e potrebbe quindi entrare in un discorso di uscite insieme ad Abiuso, per fare posto ai nuovi attaccanti presi in questo mercato di gennaio. Tutto questo tenendo comunque presente che su Soleri del Palermo ci sono anche altre squadre interessate e non è detto che, anche se la volontà c’è, si riesca a concludere l’operazione.

Alessandro Troncone