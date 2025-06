Minacce con coltello, edicolante rapinato

Rapina sotto la minaccia di un coltello ieri mattina a Colombaro. Vittima il titolare di una edicola in via Sant’ Antonio al civico 101. L’edicolante ha infatti subito una rapina da parte di uomo, armato di coltello, che nascondeva il volto con una mascherina chirurgica e indossava una felpa scura con il cappuccio che gli copriva la testa. Il rapinatore si è poi allontanato a bordo di auto nera utilitaria in direzione Formigine. Prima di fuggire, si è fatto consegnare circa 100 euro in banconote di vario taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Formigine.