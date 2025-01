Mirandola, aiuti per favorire le imprese sostenibili e innovative

Il Comune di Mirandola ha ricevuto un significativo finanziamento di 80mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto "TeleCommunity Lab". L’iniziativa, dedicata allo sviluppo di laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese, mira a rivoluzionare i servizi per la salute dei cittadini, concentrandosi su assistenza domiciliare e telemedicina per le persone affette da patologie croniche. Queste condizioni richiedono un monitoraggio continuo da parte delle strutture sanitarie e un impegno gravoso per i pazienti e per i loro caregiver. "TeleCommunity Lab" si propone di offrire una soluzione innovativa: migliorare la qualità della vita dei pazienti garantendo un monitoraggio costante senza la necessità di spostamenti frequenti. Ciò sarà reso possibile dall’integrazione di tecnologie avanzate che consentono di ridurre le difficoltà logistiche e ottimizzare la gestione delle risorse territoriali. "Il progetto – commenta l’assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Lisa Secchia (nella foto) - rappresenta una grande opportunità per la comunità mirandolese e per le imprese locali, favorendo l’adozione di tecnologie innovative in ambito sanitario e migliorando la qualità dei servizi sociali e assistenziali per rispondere in maniera efficiente e inclusiva alle esigenze della popolazione". Coinvolti il Tecnopolo "Mario Veronesi" della Fondazione Democenter, Clust-ER Health, il Distretto Sanitario di Mirandola, Ucman, la Fondazione Its Academy e le imprese del settore Biomedtech. Previste anche attività di sensibilizzazione, formazione e workshop per favorire la partecipazione delle imprese locali e regionali nella creazione di soluzioni innovative.

Alberto Greco