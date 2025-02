Mirandola condannata dai soliti errori

PICO MIRANDOLA0HOCKEY TRISSINO5

PICO MIRANDOLA: Luppi, Giannotti, Moschetti, De Tommaso, De Stefano Alicia, Santoro, Paltrinieri, De Stefano G., Potenza; all.: Iallacci.HOCKEY TRISSINO: Rubega, Fortuna, Tognetti A., Carpinelli, Tognetti F., Lanaro E., Lazzari, Boscaro E., Lanaro G., Flaminio: all.: Boscaro D..

ARBITRO: Scozia A. (VC).

NOTE: Espulsi: De Stefano G,, per due minuti. MARCATORI: 1° tempo Lanaro G. al 22’39"; 2° tempo Fortuna al 07’09", Tognetti al 7’38", Lanaro E. al 19’59", Carpinelli al 20’42".

Sogna la Pico Mirandola, ma ancora una volta gli errori in difesa la condannano all’ennesima sconfitta stagionale, ormai ad un passo dalla matematica retrocessione anticipata: dopo un primo tempo decisamente convincente, sporcato solo da una indecisione difensiva ad un passo dal riposo, nella ripresa la Pico ha continuato a macinare gioco, ma senza amai riuscire ad essere veramente pericoloso in attacco, mentre il Trissino ha saputo sfruttare tutte le occasioni da rete presentatisi, portandosi via con merito l’intera posta in palio.