Mirandola ricorda lo storico Vilmo Cappi

La città di Mirandola nelle sue tante espressioni sociali e culturali conserva ancora una profonda riconoscenza ed un vivo ricordo del dottor Vilmo Cappi. E a 10 anni dalla sua morte per iniziativa dell’Associazione Amici della Consulta APS e del Comitato Sala Trionfini organizza per domani pomeriggio alle 16 alla Sala Edmondo Trionfini, in piazza Celso Ceretti 9, un incontro dal titolo: "Vilmo Cappi e il suo amore eclettico per La Mirandola", moderato dalla presidente del Centro Internazionale di Cultura "Giovanni Pico della Mirandola" Renata Bertoli. Il dottor Cappi era nato il 1° giugno 1918 ed è morto, a 94 anni, il 6 gennaio 2013. Nella sua vita si è distinto e fatto apprezzare come medico, studioso, letterato e artista, pubblicando decine di libri e saggi, che hanno contribuito a rinsaldare il legame tra lui e la comunità mirandolese, fin da quando aderì alla Resistenza,. Dopo è stato assessore alla sanità, ma soprattutto medico condotto per 37 anni della zona di Cividale-Mortizzuolo. Nnel corso della giornata si alterneranno con propri contributi Mauro Calzolari del Gruppo Studi Bassa Modenese, che parlerà delle ricerche storiche mirandolesi di Vilmo Cappi nelle pubblicazioni del Gruppo Studi Bassa Modenese; Paolo Artioli dello storico lunario Al Barnardon, che illustrerà il ruolo di Gran Maestro dell’Ordine dal Barnardon; Nunzio Borelli, presidente del Circolo medico "M. Merighi" , cui è affidato il compito di soffermarsi sul suo impegno come medico;il neopresidente del Lions Club Mirandola, Paolo Campedelli, ricorderà Cappi in qualità di membro del Lions. Infine, Paolo Golinelli della Deputazione di Storia Patria esporrà le linee del convegno a lui dedicato. Giovanni Benatti del Centro Studi Numismatici si soffermerà su Cappi numismatico.

Alberto Greco