Mirandola, un murale in piscina dedicato al campione Kobe Bryant

Mirandola sempre più città della cultura. Non solo per aver dato i natali a Giovanni Pico, ma ora per essersi caratterizzata come culla della "street art". E’ in via di ultimazione, infatti, il murales commissionato dal Comune a ’WR Mate’ sulla facciata della piscina, dal lato che guarda verso il campo esterno di pallacanestro nel polo sportivo di recente ristrutturato. L’opera è dedicata alla memoria del campione di basket Kobe Bryant, prematuramente scomparso nel gennaio 2020.

Un campione legatissimo all’Emilia-Romagna: il padre ha indossato per anni la maglia della squadra di Reggio Emilia.

al.g.