"Modello Forlì, riciclo più alto bollette ridotte"

Oggi alle 18 in piazzale Redecocca nella sala di quartiere ci sarà una conferenza dove sarà presentato il modello di raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale che è applicato a Forlì da anni. "È il miglior esempio di economia circolare su larga scala applicato in regione Emilia-Romagna", dicono gli organizzatori. Il titolo della conferenza è ’La gestione responsabile dei rifiuti’ - Più salute, più riciclo, più risparmio’. Intervengono Mauro Marverti, sul tema inceneritore di Modena, Gianluca Tapparini, direttore Alea di Forlì che si occuperà di come funzionale la gestione, la consigliera comunale Maria Grazia Modena che relaziona sulla Salute e l’ambiente a Modena.

"Verrà spiegato – spiega il consigliere di quartiere della lista ’Modena per Modena’ centro storico Vittorio Ballestrazzi – come funziona e come inquina il ’termovalorizzatore’ di Modena, il più grande di tutta la regione. Verrà dimostrato che un’ottima raccolta differenziata raggiunge il 90% di riciclo e aiuta le aziende e le famiglie ad abbassare i costi. I modenesi sono invitati per chiedere spiegazioni e chiarimenti. Abbiamo invitato il sindaco e l’assessore all’ambiente ad assistere al convegno. Noi siamo consapevoli che una raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale che funzioni bene deve far calare quello che brucia l’inceneritore fino ad arrivare, in pochi anni, alla residualità dell’impianto. Lo strano in tutto questo è che è anche scritto nel programma con cui Mezzetti e il campo largo hanno vinto le elezioni 9 mesi fa, ma siamo noi che vogliamo applicare il loro programma".