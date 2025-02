"Modena, con la Samp serve elasticità"

La classifica è sempre corta e non bisogna abbassare la guardia, ma è indubbio che il successo di una settimana fa con il Mantova permette di andare a Marassi con un pizzico di tranquillità in più. Paolo Mandelli nella consueta conferenza stampa pre gara sfoggia i soliti modi pacati e parla di questa sfida in casa della Samp, allo stato delle cose certamente più delicata per i blucerchiati. "La squadra ha dimostrato che sa adattarsi bene all’avversario che affronta e proveremo a farlo anche al Ferraris, tante volte la gara si è presentata un po’ diversa da come l’avevamo preparata e il tema tattico siamo sempre riusciti ad interpretarlo in modo efficace". La Sampdoria in questo mercato di gennaio ha cambiato parecchio, mentre il Modena ha mantenuto una sua identità: "Spero che questo possa essere un vantaggio per noi. Il nostro mercato è stato fatto con grande equilibrio e abbiamo inserito solo calciatori che potessero essere funzionali a migliorare: per questo è arrivato un centrale mancino come Vulikic, vista l’assenza di Pergreffi che durerà ancora per un po’, e davanti abbiamo preso Kamate che può essere un’alternativa a Palumbo".

A proposito di questi due nuovi arrivi, Mandelli li considera già pronti per entrare in campo, anche a gara in corso: "Certamente, Vulikic è fisicamente a regime, logico che ha bisogno di adattarsi tatticamente alle nostre esigenze. Con Kamate stiamo lavorando anche sotto il punto di vista fisico, nella squadra in cui ha giocato in Portogallo fino ad oggi erano abituati a carichi di lavoro un po’ diversi e la settimana è servita tanto sotto questo aspetto". Una battura su Palumbo dopo la telenovela del mercato: "Oltre alle doti tecniche che ha fatto vedere in ogni partita, Antonio dal punto di vista mentale è un giocatore maturo, lo ha dimostrato non più tardi di sabato scorso giocando una grande gara nonostante le voci su un possibile addio, e questo ci dà tanta fiducia". Oltre al lungodegente Pergreffi, ci saranno altri due assenti tra i convocati: "Ponsi non ha ancora recuperato, e giusto nella rifinitura abbiamo perso Bozhanaj per un problemino muscolare. Una cosa leggera, ma non riesce ad essere disponibile per la partita". Una parola anche sul divieto che avranno i tifosi modenesi ad affrontare la trasferta: "Sono molto dispiaciuto che non siano accanto a noi, tra l’altro per un tifoso lo stadio di Marassi è una cornice senz’altro suggestiva. Tra l’altro abbiamo solitamente tanta gente al seguito, e i giocatori non potranno sentire la loro vicinanza e questo non è un aspetto banale".

Alessandro Bedoni