Modena Est e quartiere Sacca. Videosorveglianza, via ai lavori per installare altre telecamere

Stanno partendo i lavori per estendere la videosorveglianza urbana nelle zone est e nord di Modena, in coordinamento con i progetti già avviati in quelle aree della città e sulla base dei criteri indicati dal gruppo tecnico interistituzionale con le Forze dell’ordine. Dopo la realizzazione dei progetti esecutivi per le infrastrutture, si sono infatti concluse le procedure di gara per l’affidamento e sono iniziati i sopralluoghi per i due interventi finanziati dal Comune di Modena con lo stanziamento complessivo di un fondo da oltre 216mila euro (circa 135mila per il progetto di Modena Est e più di 82mila per quello alla Sacca) deciso nella seduta di Giunta di giovedì.

A Modena Est, riprendendo il progetto già presentato al ministero dell’Interno ma non ammesso a finanziamenti con la motivazione che l’Amministrazione modenese aveva già ottenuto risorse con i bandi precedenti, si estende la videosorveglianza per una maggiore copertura nella zona della Questura e del Palapanini e, con telecamere di lettura targhe, anche sulle uscite della tangenziale e sulla via Emilia. Nello specifico, l’intervento prevede il potenziamento dell’infrastruttura di rete dall’intersezione tra via Divisione Acqui e viale Ciro Menotti per arrivare a monitorare la rotatoria tra via Divisione Acqui e strada Minutara con una telecamera a quattro ottiche per una visione a 360 gradi. Sarà pertanto necessario implementare la rete in fibra ottica del Comune per circa mezzo chilometro utilizzando la polifora dell’illuminazione pubblica e collocare alcuni quadri per i contatori di corrente elettrica.

Un’ulteriore telecamera, sempre a quattro ottiche per visione a 360 gradi, integrata al sistema di videosorveglianza cittadina, sarà collocata lungo viale dello Sport per sorvegliare l’area del parcheggio nei pressi del centro commerciale.

Più a Est, l’infrastruttura di rete verrà potenziata soprattutto con la realizzazione di una tratta di fibra per oltre 1,6 chilometri su viale Caduti sul Lavoro e stradello Romano.

Inoltre, nell’area, dove sono già presenti altre telecamere di videosorveglianza cittadina, saranno installate due ulteriori apparecchi a quattro ottiche per monitorare via Ravel e l’area tra via Divisione Acqui e viale dell’Indipendenza. Il progetto prevede anche l’installazione di una telecamera per monitorare l’area tra via Caduti sul lavoro e via Emilia est, oltre a due telecamere Ocr (con riconoscimento ottico dei caratteri della targa dei veicoli in transito) per monitorare il varco lungo via Emilia est in entrata e in uscita. I lavori comporteranno l’estensione dell’infrastruttura di rete per circa un altro chilometro.

Complessivamente sono sette le nuove telecamere che saranno installate nella zona Est con un importante intervento di potenziamento dell’infrastruttura di rete.

Anche a nord della città, in zona Sacca, con un intervento dell’importo di oltre 82mila euro, si intende potenziare il monitoraggio delle uscite della tangenziale con ulteriori telecamere di lettura targhe, mentre ci si collegherà all’infrastruttura di rete per la fibra ottica, già realizzata nell’ambito del Progetto Periferie, per aggiungere telecamere soprattutto nella zona della Polisportiva e in quella alle spalle del carcere di Sant’Anna.