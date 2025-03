Modena, la tranquillità passa per il Braglia

Arriva la sosta per le nazionali. Nel caso del Modena, possiamo definirla opportuna, due settimane di lavoro saranno preziose per recuperare energie fisiche e mentali dopo tre turni di campionato non felici che hanno fruttato un solo punto in classifica. Già, la classifica. I risultati hanno lasciato ancora i gialli al decimo posto, quindi con dieci formazioni alle spalle: questa è forse l’unica buona notizia di queste ore, perchè in questa volata finale di otto giornate, queste dieci squadre saranno impegnate in tanti scontri diretti che, inevitabilmente, porteranno a rubarsi punti l’una con l’altra.

Guardando il calendario, dai 34 punti del Sudtirol undicesimo ai 25 del Cosenza all’ultimo posto (ma non ancora spacciato), ci saranno qualcosa come diciotto scontri diretti da qui alla fine, e possiamo aggiungere i tre che riguarderanno il Modena, che dovrà incontrare Carrarese, Reggiana e Brescia. La squadra che avrà più scontri diretti è il Cittadella, ben sei, che giocherà in casa con Carrarese, Salernitana e Brescia e in trasferta con Sampdoria, Reggiana e Frosinone. E’ ovvio che questa è una proiezione legata alla fotografia della classifica di oggi, ma è ugualmente interessante dare un’occhiata a quello che ci aspetta da qui alla fine del campionato. Il calendario vede Cosenza, Mantova (così come il Modena) avere il vantaggio di giocare in casa cinque gare su otto. Il Frosinone al contrario giocherà solo tre volte tra le mura amiche dello Stirpe, mentre tutte le altre squadre della parte destra della classifica avranno le partite che mancano da qui alla fine equamente divise tra casa e trasferta. Si comincerà dopo la sosta con la trentunesima giornata, con Mantova-Sudtirol e Sampdoria-Frosinone. Alla 32° Brescia-Mantova, Cittadella-Carrarese e Frosinone-Cosenza; alla 33° Salernitana-Sudtirol e Samp-Cittadella; 34° Brescia-Reggiana e Cittadella-Salernitana; 35° Salernitana-Cosenza, Carrarese-Samp e Reggiana-Cittadella; 36° Cittadella-Brescia; 37° Sudtirol-Cosenza, Frosinone-Cittadella e Salernitana-Mantova; 38° Mantova-Carrarese e Samp-Salernitana. Questo per quel che riguarda il calendario, partite reali ma proiezioni ancora teoriche. L’unica cosa certa è che, soprattutto quando si avvicina la volata finale, il campionato di B non aspetta e che il Modena, al momento ancora in una posizione relativamente non proprio tranquilla ma neppure da allarme rosso, deve ricominciare a fare punti per archiviare al più presto la pratica salvezza. E fare in modo che tutti questi conteggi, gli scontri diretti delle altre e tutto il resto diventino qualcosa che non vada oltre la semplice curiosità.

Alessandro Bedoni