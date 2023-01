Modena, sequestrati 22mila pezzi tra filtri e cartine per sigarette

Guardia di finanza in azione

Modena, 23 gennaio 2023 – La guardia di finanza di Modena ha sequestrato 22mila pezzi tra filtri e cartine per il confezionamento di sigarette. Si tratta di prodotti rientranti nella categoria degli accessori per tabacchi da fumo, assoggettati dunque a imposta di consumo: la commercializzazione è possibile esclusivamente da parte delle rivendite autorizzate in possesso di specifica licenza.

Nel dettaglio, le fiamme gialle modenesi in due interventi hanno sottoposto a sequestro il materiale destinato alla ‘vendita sottobanco’ a ‘prezzi concorrenziali’ (non erano state applicate le imposte previste) in due ‘empori’ non lontani dal centro.

I finanzieri hanno contestato ai titolari dei negozi la vendita non autorizzata di generi di monopoli per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 10mila euro. Inoltre, per questi esercizi commerciali è stata prevista la chiusura dell'attività per un periodo tra i cinque giorni e un mese.