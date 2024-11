Morto travolto in tangenziale: addio allo storico macellaio

Reggio Emilia, 18 novembre 2024 – Si chiamava Valentino Fontanesi, aveva 82 anni ed era residente a Nonantola dove era molto conosciuto per avere gestito per anni la macelleria di famiglia in centro storico di fronte all’Abbazia.

È la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di sabato intorno alle 18 sulla tangenziale che da Nonantola conduce verso Sant’Agata Bolognese, la provinciale 255, all’altezza della località via Larga. A travolgerlo un’auto guidata da un uomo di mezza età, anche lui residente in zona. Il conducente si è fermato subito dopo l’impatto e ha chiamato i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica del 118 però per il pensionato non c’era più nulla da fare. I rilievi dell’incidente sono ora nelle mani della polizia locale che deve definire le circostanze e la dinamica dell’impatto.

Si tratta di una strada ad alta velocità non percorribile dai pedoni. A complicare le cose sabato a quell’ora oltre al buio era la fitta nebbia calata verso sera. Forse l’anziano è stato disorientato proprio dalla scarsa visibilità. La salma è stata trasportata alla medicina legale di Modena.

Ma quello di Nonantola non è stato l’unico grave incidente avvenuto sabato sera. È infatti ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara un uomo di 66 anni coinvolto in un altro incidente avvenuto intorno alle 19 a Cavazzona di Castelfranco Emilia: pare sia finito fuori strada a causa della nebbia. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. A Modena, invece, intorno all’una di notte, un’auto con a bordo due giovani si è ribaltata sulla rotatoria vicino al cavalcavia Cialdini finendo contro un palo. Entrambi i giovani sono rimasti feriti.