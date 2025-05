Muore d’infarto, ritrovato in un canale a Migliarina

Il carpigiano Giuseppe Bonaretti, 85 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina dentro al canale che corre lungo via Canale di Migliarina nella frazione di Migliarina, al confine con Rio Saliceto. L’uomo era uscito lunedì pomeriggio per andare a pescare: non avendo fatto ritorno a casa la sera, la moglie aveva dato l’allarme ai Carabinieri che hanno avviato le ricerche insieme ai Vigili del Fuoco, sia di Guastalla che di Carpi. Ieri mattina il ritrovamento. Il pensionato, cardiopatico, pare sia morto per un malore e poi caduto nell’acqua.