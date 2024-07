Muore al mare davanti alla famiglia, lo straziante addio di amici e colleghi: “Lasci un vuoto”

Modena, 2 luglio 2024 - Una tragedia consumata davanti agli occhi della propria famiglia. Francesco Fregni ha perso la vita ieri, mentre faceva il bagno in Sardegna, con moglie e figli piccoli.

Portato a riva privo di sensi, a nulla è servito l'intervento del defibrillatore per rianimarlo: purtroppo non c'è stato nulla da fare per il modenese 43enne. E una comunità, tra amici, parenti, colleghi ed istituzioni, sconvolta.

Tantissime, infatti, le testimonianze di vicinanza alla famiglia e di cordoglio per l'uomo, a partire dalla sua Mirandola: dal sindaco Letizia Budri ai colleghi della concessionaria dove lavorava Francesco, tutti attoniti e senza parole per una morte improvvisa che ha messo in ginocchio una famiglia e non solo.

Il messaggio del sindaco

"Il Sindaco Letizia Budri esprime il più sentito cordoglio personale e a nome dell’Amministrazione comunale - si legge in una nota del primo cittadino -, per la prematura scomparsa di Francesco. Una tragedia che lascia sgomenta una comunità intera. Nella consapevolezza che nessuna parola possa colmare il vuoto lasciato da Francesco, compagno e papà amorevole, esprimiamo la più profonda vicinanza alla Famiglia, alla moglie Sara e ai piccoli Carlo e Marta. In questo difficile momento Mirandola si stringe a voi".

L’addio della concessionaria dove lavorava

Sensazione di sgomento che prova anche la stessa azienda per cui lavorava Francesco Fregni, Franciosi srl Concessionaria Renault e Dacia delle sedi di Modena e Ferrara, che ha voluto esprimere tutta la tristezza e vicinanza alla famiglia con un post su Facebook.

"Non ci sono parole che possano descrivere questo momento di dolore - si legge -. Non ci sono nemmeno parole per descrivere il vuoto che lasci nella nostra azienda. Un collaboratore che ha lasciato inciso il suo nome ben chiaro nella nostra crescita e nel nostro sviluppo. Oggi, e in tutti i giorni a seguire, i tuoi colleghi sentiranno la tua mancanza. Perché siamo più di una concessionaria, e questo ce lo hai insegnato anche tu. Tutto il team della Franciosi si stringe al dolore della famiglia di Francesco Fregni e lo ricorda con grande ammirazione".

Il commosso ricordo dei colleghi

Tanti i colleghi che hanno voluto dedicare un pensiero a Francesco. "Non ci sono parole per descrivere la tristezza, il vuoto che ci lasci, caro Francesco, fai buon viaggio", scrive Silvana per staff Gnudi, mentre Francesca lo ricorda così: "Non ho parole per descrivere il dolore che lasci con la tua assenza. Eri una persona speciale".