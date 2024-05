Musica ’cura’ per rabbia e tristezza. Una canzone fa tornare il sorriso

La musica è molto importante nella nostra vita. Tutti i giorni la ascoltiamo. Con la musica possiamo parlare, dichiararci, esprimere emozioni, fare amicizia, scatenarci, rilassarci. Essa produce piacere a chi l’ascolta e in certi casi è un’ottima terapia. Ci aiuta a ’staccare la spina’ da tutto quello che ci circonda e a distrarci dagli impegni quotidiani. Si può conoscere la personalità di un individuo anche in base al genere di musica che ascolta. La musica può essere un anti-stress. Tutti, almeno una volta, abbiamo ascoltato la musica durante un momento di rabbia, tristezza o paura. Ogni momento può essere curato da una canzone, quella canzone che fa passare tutto. La musica fa sognare, immaginando mondi favolosi. Può essere anche una compagna di avventure e di giochi. Non dobbiamo mai sottovalutarla perché è come una compagna fedele che non ci abbandona. Con la musica torna sempre il sorriso e il buon umore.