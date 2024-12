Natale solidale con il paniere Ant: "Prodotti per finanziare l’assistenza"

Natale solidale con il Paniere delle eccellenze Ant: un gesto di sostegno per le festività. Fondazione Ant Italia Onlus da oltre 45 anni è in prima linea nell’assistenza medica specialistica domiciliare gratuita per le persone con malattia oncologica, nei servizi di accompagnamento e nei progetti di promozione e prevenzione della salute. Anche quest’anno torna il Paniere delle eccellenze, un progetto solidale nato per sostenere le attività della Fondazione, un’occasione per unire la generosità al gusto delle eccellenze enogastronomiche modenesi. Un esempio virtuoso di solidarietà che coinvolge circa un centinaio di aziende locali, che nonostante le difficoltà economiche continuano a offrire il loro sostegno, dimostrando un forte senso di responsabilità etico e sociale. Il Paniere delle eccellenze 2024 è simbolo di solidarietà ma anche contenitore di gustosissimi prodotti tradizionali come l’aceto balsamico di Modena, tortellini, parmigiano reggiano, lambrusco, cotechini e zamponi, amaretti, caffè, marmellate, liquori, birre artigianali e tantissimo altro ancora. "Ant ogni anno assiste migliaia di persone al proprio domicilio con assistenza medica, psicologica, infermieristica e, inoltre, da tempo è impegnata nella prevenzione oncologica. Anche questo Natale abbiamo la possibilità di poter acquistare il Paniere, migliaia di ditte e fabbriche hanno regalato i loro prodotti per finanziare l’attività di Ant e permettere loro di continuare a farlo gratuitamente", ha dichiarato Francesca Maletti, vicesindaca del Comune di Modena. Fondazione Ant opera sul territorio modenese con un’équipe composta da medici, infermieri e psicologi, che ogni giorno assistono circa 50 pazienti a domicilio. Dal 2020, è attivo anche un servizio di accompagnamento gratuito per pazienti che necessitano di cure fuori casa. "È un progetto economico, etico e solidale che va a sostegno e beneficio dei nostri pazienti oncologici per un conforto durante il periodo delle feste natalizie. Sono sempre di più le aziende che partecipano a questo progetto, da una decina di aziende che all’inizio ci sostenevano siamo arrivati, oggi, ad un centinaio. Sul territorio siamo presenti da una trentina di anni ma la nostra operatività è sempre in crescita", ha evidenziato Maria Concetta Pezzuoli, delegata fondazione Ant Italia Onlus Modena. A livello nazionale, Ant ha assistito a domicilio oltre 155.000 persone, distinguendosi per l’attenzione alla qualità della vita e alla dignità dei pazienti. Nel 2023, sono stati visitati oltre 18.000 pazienti in 88 province italiane grazie anche agli ambulatori mobili della Fondazione. Con una donazione minima di 25 euro, è possibile ricevere il paniere e contribuire alle attività gratuite di Ant per i pazienti oncologici. Il Paniere delle eccellenze è disponibile presso le delegazioni di Modena, Mirandola e Vignola.

Gilda Cacciapuoti