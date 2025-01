Nei negozi partono i saldi invernali: "Un’occasione per frequentare il centro"

Prendono il via oggi, anche a Sassuolo, i saldi invernali che avranno una durata massima di 60 giorni. Un appuntamento molto atteso da consumatori e commercianti, "e non solo un’occasione commerciale, quanto – spiega l’assessore al commercio Federico Ferrari – un’ occasione per scoprire il centro storico ed i quartieri cittadini, dove i negozi in sede fissa sono in grado di offrire molteplici opportunità. La presenza di negozi storici e di prossimità luoghi in cui la socialità e le relazioni hanno ancora un valore è un assoluto valore aggiunto: qui resiste ancora questa tradizione commerciale che unita a una sapiente ricerca e innovazione di prodotto rende Sassuolo un luogo unico in cui poter fare acquisti: l’avvio dei saldi – conclude Ferrari – coincide tra l’altro con la prima domenica del mese, che vede l’apertura gratuita di Palazzo Ducale". Il budget stimato – sono i dati di un sondaggio IPSOS per Confesercenti - per questo periodo di saldi che coincide con il lungo ponte dell’Epifania, è di 218 euro a persona: comprerà, secondo le stime, quasi un italiano su due, ovvero il 46%.