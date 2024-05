Nessun atto vandalico sulla panchina rossa

Ha suscitato una certa ‘preoccupazione’ tra i passanti, giovedì sera, l’immagine della panchina rossa che si trova sul rialzato di piazza Martiri, rovesciata a terra. La panchina ieri è stata rimossa: come poi è stato chiarito, è stato un incidente fortuito e non un atto vandalico a portare allo spostamento della panchina rossa installata in piazza Martiri nel 2021 come simbolo della lotta alla violenza contro le donne e dedicata a Pina Caruso e Barbara Cuppini, due carpigiane uccise dai rispettivi compagni nel 2011. Secondo la ricostruzione, giovedì sera intorno alle 19.30 un signore in piedi, dietro alla panchina, appoggiandosi allo schienale l’aveva fatta inclinare ed era caduto a terra.