"Nessun viaggio. Rimarrò a casa"

"Quest’anno ho rispettato la tradizione del Natale in famiglia, per cui, come molti altri italiani, ho raggiunto i miei parenti per passare le festività tutti insieme – riavvolge il nastro il modenese Roberto Ricco –. A Capodanno sarò con degli amici, ma rimarrò sempre a Modena perché io e mia moglie aspettiamo una bambina a breve, dovrebbe nascere a febbraio, quindi abbiamo pensato fosse meglio non viaggiare e goderci questi momenti senza troppi sforzi". Un Natale all’insegna della tranquillità, quello della giovane coppia modenese, in un periodo di attesa e di ricerca della semplicità tipico chi si prepara a una nascita imminente e a un nuovo capitolo della propria vita.