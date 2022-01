Modena, 4 gennaio 2022 - Sono entrati in gruppo in un bar di Modena, tutti senza mascherina, pretendendo di consumare come se nulla fosse successo in questo ultimo anno e mezzo e inveendo contro il titolare che cercava di 'arginarli'.

E' stato un vero blitz, quello di un gruppo di prepotenti attivisti 'No vax', scattato intorno alle 18 in un locale della prima periferia. Qualcuno provvidenzialmente ha chiamato polizia e carabinieri: si sono presentati sul posto Digos, Carabinieri e Polizia locale.

Alla fine 15 No vax sono stati identificati e conseguentemente multati: dovranno sborsare 400 euro per uno, ai sensi della normativa anticontagio. Ma le indagini sul blitz continuano: sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e le frasi intimidatorie pronunciate da alcuni degli attivisti, peraltro già noti agli uffici di polizia.



