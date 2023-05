Notte di controlli in viale Crispi Denunciati due spacciatori, in manette un pregiudicato

Le segnalazioni e gli esposti che partono dai residenti di via Crispi sono continue: anche nei giorni scorsi i cittadini hanno nuovamente denunciato alle istituzioni lo stato di grave degrado in cui versa la Stazione Ferroviaria e tutta l’area adiacente: via Crispi, appunto così come zona Tempio e Corso Vittorio. Gli abitanti della zona convivono con un costante stato di pericolo a causa di spaccio di droga ad ogni ora del giorno e della notte, litigi, urla, risse. I residenti fanno presente come nonostante l’intensificarsi dei controlli da parte delle forze dell’ordine, "le azioni fino ad oggi intraprese non sono state sufficienti a risolvere definitivamente i problemi che interessano la zona da anni e che hanno tolto agli abitanti la libertà di uscire ed entrare dalle proprie abitazioni in sicurezza esponendoli a situazioni di grande pericolo. La situazione è in crescente peggioramento" – concludono. Ma proprio per fornire risposte concrete allo stato di disagio e paura in cui vivono i residenti della zona, i controlli della polizia di Stato nel quartiere sono continui e quotidiani. Infatti venerdì sera è stato effettuato un servizio straordinario, coordinato da un ispettore dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che ha potuto disporre, in aggiunta alle volanti, di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Il servizio ha ovviamente interessato anche con pattugliamenti appiedati viale Crispi, i portici, il parco Ducale fino a viale Gramsci. Durante i controlli uno straniero 25enne, fermato ai giardini pubblici, è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga e segnalato alla prefettura. Complessivamente sono state identificate 91 persone e controllati 51 veicoli. Nell’ambito dei controlli è stato denunciato per spaccio anche uno straniero 47enne controllato mentre si trovava alle tre del mattina bordo di un’auto accostata sul ciglio della strada in zona Madonnina. Accanto a lui, in piedi, un altro giovane col quale lo straniero stava parlando. Quando lo spacciatore ha visto gli agenti, ha gettato per terra un involucro all’interno del quale sono state poi recuperate quattro dosi di cocaina. Contestualmente la mobile ha ammanettato un 31enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura. L’uomo doveva espiare una pena per una serie di reati, tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi, commessi tra il 2015 e 2019.