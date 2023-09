"Nuova Ponente, troppi rischi per i cittadini: servono dissuasori in entrambe le direzioni"

La sicurezza della strada e, nello specifico di coloro che sono considerati gli utenti ‘deboli’ (pedoni e ciclisti) sono al centro della mozione presentata da Fratelli d’Italia. Il gruppo consiliare ha, infatti, protocollato ieri mattina una mozione da discutere in Consiglio comunale che impegna la Giunta a mettere in sicurezza con dissuasori o rallentatori del traffico automobilistico l’attraversamento ciclopedonale di via Nuova Ponente all’altezza del centro commerciale Borgogioioso e altri tipi di attraversamenti di importanti arterie cittadine che rivelino lo stesso livello di pericolosità. Prima firmataria è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Federica Boccaletti: "L’attraversamento ciclopedonale di via Nuova Ponente, in corrispondenza del centro commerciale Il Borgogioioso, rischia di rivelarsi pericoloso per pedoni e ciclisti che lo percorrono e questo a causa dell’alta velocità con cui spesso vi transitano automobilisti, camionisti o motociclisti". Quale ulteriore ragione della mozione, Boccaletti fa riferimento al "traffico particolarmente sostenuto che si registra in quella strada dal momento che la via funge da collegamento tra il centro di Carpi, la zona industriale e uno dei principali centri commerciali della città. Purtroppo, il fatto che tale attraversamento ciclopedonale sia adeguatamente segnalato – puntualizza Boccaletti – non basta a indurre gli utenti della strada a moderare la velocità per scongiurare sinistri. Proprio in corrispondenza di tale attraversamento, lo scorso 21 luglio, una donna in bicicletta è stata travolta da un’auto e sbalzata a diversi metri di distanza, rimanendo ferita e trasportata all’ospedale di Baggiovara".

"La visibilità di chi arriva dalla rotonda, all’incrocio con via dell’Industria – sottolinea la prima firmataria – potrebbe essere compromessa dal grande cartellone pubblicitario, essendo posizionato molto in basso. Dal momento che l’Amministrazione comunale deve fare tutto quanto sia in suo potere per tutelare la sicurezza dei suoi cittadini, abbiamo presentato una mozione per impegnare l’Assessore competente ad attivarsi per realizzare prima e dopo tale attraversamento, in entrambe le direzioni, dissuasori o rallentatori di velocità da valutare in relazione alle caratteristiche della strada, in base a quanto previsto dal Codice della Strada e altresì - conclude Boccaletti - a mappare l’intero territorio comunale per individuare se vi siano simili attraversamenti ciclopedonali che abbiano bisogno di un intervento specifico".

Maria Silvia Cabri