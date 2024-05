Obiettivo prevenzione . Salute femminile, medici piazza Grande

L’aspettativa di vita delle donne ha registrato significativi miglioramenti nel corso degli ultimi decenni. Per riuscire tuttavia a mantenere una buona qualità di vita, anche in età avanzata, è molto importante che si inizi a fare prevenzione sin dalla giovane età.

In tal senso Unimore e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, col supporto di Fondazione di Modena e Fondazione Iris Ceramica Group, organizzano, in occasione della festa della mamma, un evento pubblico di sensibilizzazione e prevenzione dedicato alle donne, con stand informativi in Piazza Grande, a Modena, domenica dalle 10 alle 13. Sarà un evento caratterizzato da un approccio pratico, che coinvolgerà diverse associazioni di volontariato, Croce Rossa, Croce Blu, AIL, Amici del Cuore, ANT, Cuore in Gamba, Il Cesto di Ciliege, Moringa, Rete Archivi e Salute e l’Archivio di Stato di Modena, ma anche medici e operatori sanitari volontari, che collaboreranno per offrire alla cittadinanza consulenze gratuite. Tra i tanti specialisti saranno presenti cardiologi, ginecologi, urologi, pneumologi, dermatologi, reumatologi, medici dello sport, nutrizionisti, chirurghi plastici, oncologi ed ematologi.

Piazza Grande si trasformerà dunque per una mattina in un luogo di consigli e buone pratiche, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione al femminile attraverso azioni di divulgazione mirate e di creare una rete territoriale dedicata alla salute e al benessere delle donne.

Francesca Coppi (nella foto), cardiologa e ricercatrice di Unimore, promotrice dell’evento Cuore di Donna spiega: "Questo evento è un invito alla cultura della prevenzione. Vi aspettiamo in Piazza per un dialogo aperto: scopriamo insieme come piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza nella salute quotidiana. La creazione di una cultura del benessere e della cura di sé è fondamentale per garantire l’efficacia delle azioni preventive".

Nel corso dell’iniziativa ’Cuore di Donna’ verrà distribuito anche un libretto, che si propone come guida pratica e introduttiva alla salute femminile, per ricordare come il percorso attraverso le varie fasi della vita femminile richiede attenzione ai segnali del proprio corpo e alla propria storia familiare di salute. La prevenzione, infatti, dovrebbe cominciare in giovane età e svilupparsi attraverso uno stile di vita equilibrato, una dieta sana e controlli medici regolari. La brochure, appositamente realizzata e distribuita per l’evento, fornirà tanti spunti su pratiche salutari, esami e screening da personalizzare secondo l’età e le esigenze personali.

La manifestazione del 12 maggio rappresenta l’evento di chiusura del progetto inaugurato lo scorso 5 febbraio con il convegno al Teatro del Collegio San Carlo “Cuore di Cuore di Donna: come prendercene cura”, realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena, a cui hanno partecipato esperti di rilievo per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alle malattie cardiovascolari di genere.