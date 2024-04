Ocsai cerca elettricista disponibile a trasferte

Il Centro per l’Impiego di Vignola informa che OCSAI srl di Vignola ha avviato la ricerca di un elettricista. La persona da assumere verrà impiegata per svolgere le attività di verificatore di impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001. Tra i fondamentali requisiti richiesti ai candidati/e si segnala che chi da domanda abbia maturato una esperienza professionale di almeno 3 anni nella mansione di elettricista o progettista di impianti elettrici ed abbia con seguito il diploma di perito elettrotecnico. La persona da assumere poi dovrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare trasferte infrasettimanali sul territorio nazionale. A chi sarà selezionato/a verrà proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure a Partita Iva per un orario di lavoro a tempo pieno. I candidati/e interessati/e che rispondono ai requisiti richiesti dovranno inviare le domande entro il giorno 26/04/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.