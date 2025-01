Oggi l’addio ai giovani morti nell’incidente

Hanno già superato i 4.100 euro (l’obiettivo è 8.000 euro)

i fondi raccolti attraverso la piattaforma https://www.gofundme.com/ per sostenere le spese funebri e le famiglie di Idris Kreshpaj e Rida Sidrine, i due giovanissimi maranesi (18 e 24 anni) che nella serata di domenica scorsa hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via per Sassuolo a Vignola. Oggi ci saranno i funerali dei due giovani ma, appunto, ancora per qualche giorno la raccolta fondi organizzata da alcuni amici dei due ragazzi andrà avanti. "In questo momento di profondo dolore – si legge tra l’altro sulla piattaforma di raccolta fondi - desideriamo unirci per offrire un sostegno concreto alle loro famiglie, aiutandole ad affrontare le difficoltà che seguiranno…Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, rappresenta un gesto di amore e solidarietà, aiutando le famiglie a superare questo momento difficile. Ringraziamo l’associazione che si è fatta a carico delle spese funebri dei nostri cari fratelli. Ricordiamo che intero importo accumulato verrà donato alle famiglie come sostegno economico per affrontare questa brutta tragedia". Per contribuire si può accedere al link https://gofund.me/cd029ba2.