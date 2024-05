Oltre 500 espositori alla storica fiera

Il 15 maggio torna la tradizionale Fiera di Mirandola, che quest’anno celebra la sua 220esima edizione. "Una meravigliosa realtà con radici ben piantate nel passato ed una proiezione nel futuro" l’ha definita Alberto Tura, amministratore univo de L’Accento srl, che ha affiancato il Comune di Mirandola e la Consulta del Volontariato, organizzatori di questo appuntamento. I numeri sono imponenti e danno la misura di quanto ancora continui ad attirare questo momento di festa atteso da tutti i mirandolesi e non solo: oltre 500 espositori, due palchi spettacolo in funzione contemporaneamente tutte le 5 sere di manifestazione, un’area food, uno spazio bimbi gratuito con giochi rievocativi del secolo scorso, il Luna Park, gli stand dell’associazionismo e il Pala Pico, un contenitore che ospita laboratori, convegni e persino aste benefiche. In questa edizione particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, cui guarda "Voglio tornare negli anni 90" organizzato in collaborazione con L’Accento S.r.l, lo show anni ’90 più amato d’Italia che farà infatti tappa a Mirandola la sera del 17 maggio in Piazza della Costituente. Come nelle ultime due edizioni è confermata la presenza del progetto "Scuola in Fiera", caratterizzato da incontri, laboratori (come imparare a fare i maccheroni al pettine) e degustazioni. "Anche questa edizione vede il volontariato mirandolese protagonista con dieci "capannine espositive" allestite su via Cavallotti via Pico – puntualizza la presidente della Consulta del Volontariato Carla Gavioli - mentre sul palco secondario, allestito in Piazza Conciliazione, si alterneranno spettacoli di danza classica e moderna.