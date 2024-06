Omicidio al Novi Sad, i due imputati scelgono il rito abbreviato

Sono entrambi maggiorenni per la ‘legge’ e saranno processati con rito alternativo, ovvero giudicati con rito abbreviato per il gravissimo reato commesso: omicidio. Parliamo dei due giovani pakistani, 18 e 23 anni accusati di aver ucciso a coltellate, il 31 marzo dello scorso anno un connazionale minorenne, il 16enne Moahmmad Arham all’interno del Novi Sad. Ieri mattina, infatti, il gip ha accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalle difese degli imputati, gli avvocati Domenico Ippolito e Marco Ferraresi, fissando l’udienza per il prossimo 11 settembre ed escludendo inoltre l’ipotesi che gli imputati siano minorenni, come avevano dichiarato i giovani in sede di indagini preliminari. Uno degli imputati era infatti risultato maggiorenne a seguito delle indagini cliniche auxologiche: il dato veniva riportato in un decreto del tribunale dei minori che però non era stato tempestivamente impugnato. L’altro, invece, nel corso della precedente udienza aveva presentato una carta di identità che lo indicava come minorenne ma poi risultata contraffatta. Per l’omicidio del 16enne avvenuto il 31 marzo del 2023 risulta indagato anche un terzo connazionale, ad oggi irreperibile. Il 18enne era stato fermato dai carabinieri in stazione a Modena il mese successivo. Il 24enne, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, è stato estradato dal Regno Unito la settimana scorsa all’esito di una lunga ed articolata procedura durata ben dieci mesi e arrestato a Fiumicino. Il ragazzo, infatti, era stato individuato un mese dopo l’omicidio del minore (a luglio dello scorso anno) dalle Autorità del Regno Unito. Il giovane, al pari degli altri indagati, risponde anche di duplice tentato omicidio di altri due stranieri commessi nel corso della maxi rissa avvenuta quel giorno.