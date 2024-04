Omicidio a Modena, lo strazio del fratello: "Era tornato per i figli. Me l’hanno ammazzato"

Modena, 27 aprile 2024 – Si è avvicinato lentamente, trascinando la bicicletta e osservando, con gli occhi colmi di lacrime e sofferenza gli abiti intrisi di sangue di suo fratello, rimasti sulla strada e ‘numerati’ a seguito del sopralluogo dei carabinieri sulla scena del crimine. “Non doveva morire così, me lo hanno ammazzato”, ha gridato il fratello di Jaouad, Mohamed, arrivato ieri sul posto.

Omicidio a Modena: la vittima Jaouad Dejli, 37enne di origine marocchina

“Ero in moschea, a Modena, quando mi hanno avvisato che era successo qualcosa di brutto a mio fratello. Mi hanno detto: ’è arrivato in via Casette Zanasi, gli hanno fatto del male’. Mio fratello era stato via, in Marocco, era appena tornato in Italia, da cinque mesi credo – ha spiegato ancora Mohamed – era tornato per i figli, per la famiglia, voleva sistemare le cose. Lo avevo visto in questi giorni, saremmo dovuti andare insieme dall’avvocato: mi aveva chiesto di accompagnarlo. Viveva con me ora e non capisco cosa sia successo – continua – si conoscevano (con i sospettati, ndr), siamo compaesani. Non so perché ce l’avessero con lui, non capisco cosa sia capitato in quella casa – ha sottolineato in lacrime –. Era giovane, forte, muscoloso mio fratello: era bello e bravo, non doveva morire così”.

Ieri, accanto a Mohamed c’era anche la nipotina: "Era simpatico, mi faceva ridere, giocava con me – ha commentato la ragazza in lacrime –. Non riesco a capire come sia possibile che ora non ci sia più".

Sul posto, ieri pomeriggio è arrivata un’altra ambulanza per assistere i parenti della vittima che, comprensibilmente, sono stati colti da malori.

“Si conoscevano tutti qua – hanno sottolineato ancora i parenti della vittima – avranno litigato ma nessuno ce l’aveva con Jaouad: era una brava persona e voleva bene a tutti». ll 37enne aveva dato appuntamento al fratello per le 16 di ieri pomeriggio: è plausibile che la ‘visita’ a quelli che si sono trasformati nei suoi assassini non fosse in programma.

"Forse hanno litigato e poi lui li ha raggiunti per parlare – hanno supposto altri conoscenti della vittima – in quella palazzina non è mai capitato nulla di simile: siamo sconvolti”.

v.r.