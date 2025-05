Open day al canile di via Nonantolana

Oggi, in attesa della Festa della mamma, nuovo open day al Canile intercomunale di Modena di via Nonantolana 1219. Durante la giornata operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi è interessato a adottare un cane tutte le informazioni necessarie. Inoltre, i visitatori potranno acquistare le Argo piantine, biscotti e tanti altri gadget idee regalo per la Festa della mamma.

Il ricavato verrà utilizzato a favore dei cani che vivono nella struttura.

Al Canile è anche allestito un punto adozioni simboliche dove fare la conoscenza dei cani che fanno parte del progetto. Per rimanere aggiornati sulle attività del canile si possono consultare la pagina facebook Gruppo Argo odv e la pagina Istangram Canile Intercomunale Modena.