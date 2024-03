Operatori Radio Modena consegnano uova di Pasqua ai bimbi ricoverati

O.R.M. Odv Nonantola ha consegnato uova di cioccolato e materiale per colorare alla degenza pediatrica del Policlinico di Modena nell’ambito dell’iniziativa ’Uova di Pasqua per un sorriso’. I volontari Brunella Bianchini e Giuseppe Ferriani sono arrivati martedì, accolti da una delegazione di sanitari, tra cui il prof. Lorenzo Iughetti, direttore del Dipartimento Materno Infantile, dal dottor Giovanni Palazzi, referente dell’Oncoematologia Pediatrica e Maria Cifuni, coordinatore infermieristico. Dopo le foto di rito, il personale ha accompagnato i volontari nella distribuzione dei doni ai bambini che li hanno accolti con gioiosa sorpresa.

Operatori Radio Modena è un’organizzazione di Volontariato del Comune di Nonantola iscritta alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.

"Desidero ringraziare O.R.M. – ha affermato il prof. Lorenzo Iughetti – e tutte le realtà che l’hanno sostenuta per questo dono graditissimo che illumina di gusto e di colori queste feste pasquali. È importantissimo per i nostri bambini poter vivere questi giorni come feste anche quando devono rimanere ricoverati".