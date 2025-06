"Ora guardiamo al futuro: un grande ospedale unico"

"Bisogna guardare al futuro con coraggio. Per questo condivido le parole del presidente de Pascale: è necessaria una riflessione in particolare sul Policlinico che punti al superamento dell’attuale complesso". La riflessione è della consigliera regionale del Pd Ludovica Carla Ferrari a proposito delle considerazioni del presidente della Regione sulle rimodulazione dei servizi tra Policlinico e Baggiovara: "Si dovrà aprire una riflessione sui due grandi ospedali della città", ha detto il governatore.

"Potrebbe essere – prosegue Ferrari – un modello che prevede un unico grande ospedale oppure potrebbe essere un modello che mantiene e valorizza due grandi ospedali diversificandoli e rendendoli pienamente complementari".

L’importante "è che dentro a questo percorso venga ascoltato il territorio. Attorno all’attuale area del Policlinico la città si è profondamente trasformata e per questo non può essere un tabù ragionare sulla sua evoluzione soprattutto se l’obiettivo può diventare un’opportunità per rispondere al bisogno di accesso alla casa con alloggi e studentati e per introdurre nuovi spazi verdi per la città, nello spirito della rigenerazione e del deceiling". Ma dato che realizzare un ospedale nuovo necessita di tempi lunghi, dobbiamo avere presente che manutenzione e cura dell’attuale struttura del Policlinico sono e devono essere sempre in futuro una priorità per la sicurezza dei pazienti, di tutto il personale e del sistema della sanità pubblica modenese".

De Pascale ha anche parlato martedì di sanità pubblica sotto attacco e con risorse sempre calanti a fronte di esigenze in crescita: "Si pensi solo all’invecchiamento della popolazione: è necessario trovare nuove soluzioni, più sostenibili e allo stesso tempo più in linea con le esigenze delle persone. Una quadratura difficile, ma questo è il compito della politica".