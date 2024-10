Ordigno bellico sul greto del Panaro

Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato ritrovato l’altro ieri sul greto del Panaro. Risultato: in via precauzionale, è stato istituito un divieto di transito nel tratto di Percorso Natura compreso tra l’incrocio con via Contardo Baroni e quello con via Mancini, sempre nel territorio del comune di Vignola. A darne notizia è stata ieri la stessa amministrazione comunale, che spiega tra l’altro: "Forse l’ingrossamento del fiume dovuto alle piogge dei giorni scorsi lo ha fatto affiorare oppure lo ha trascinato più a valle, ma si tratta solo di ipotesi tutte da verificare. Fatto sta che una famiglia, a passeggio lungo il greto del fiume Panaro, nel pomeriggio di domenica 29 settembre ha ritrovato un ordigno bellico. Si tratta di una granata, probabilmente risalente all’ultima guerra mondiale. Capita la potenziale pericolosità del ritrovamento, subito sono state avvertite le forze dell’ordine: i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme agli agenti di polizia locale, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, transennando il luogo del ritrovamento. La Prefettura di Modena è stata immediatamente avvertita ed ha messo in moto la procedura prevista per il disinnesco dell’ordigno.

m. ped.