Orlando furioso e cantante E l’infinibile Luigi Nono

Il paladino, perdutamente innamorato di Angelica, e Ruggiero, vittima dei sortilegi della maga Alcina. Gli incanti dei personaggi di Ludovico Ariosto rivivono nell’ "Orlando Furioso" di Antonio Vivaldi che venerdì 12 e domenica 14 aprile concluderà la stagione lirica del teatro Comunale di Modena, in un nuovo allestimento (nella foto) con la direzione di Federico Maria Sardelli, la regia di Marco Bellussi e le voci di Yuriy Mynenko, Arianna Vendittelli. Sonia Prina, Filippo Mineccia. Sabato 13 al cortile del Leccio (complesso San Paolo), la corale Gazzotti, diretta da Giulia Manicardi, con il violinista Roberto Hacqua, presenterà "Variis linguis", un percorso fra lingue e musiche che hanno intrecciato le culture europee. La stessa sera, alle 21, in Sant’Agostino, la corale Rossini e il coro Città di Mirandola, diretti da Luca Saltini e Lucio Carpani, nel "Concerto di primavera" in ricordo di Daniele Rubboli.

"Infinibile cammino" è l’omaggio che sempre sabato 13 alle 17.30, all’ex cine teatro Arena, la Gmi tributerà al compositore Luigi Nono, nel centenario della nascita, con i violinisti Davide Moro e Michela Marchiana. E al teatro Comunale di Carpi, giovedì 11 una "Soirée Mozart" con l’orchestra I Musici di Parma diretta da Daniele Bisi e vari solisti, poi sabato 13 la "Voice of the living" del celebre pianista e compositore belga Wim Mertens. s. m.